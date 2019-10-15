Eski milletvekili Tosyalıoğlu için TBMM'de cenaze töreni
TBMM (AA) – Vefat eden eski Çankırı Milletvekili Arif Tosyalıoğlu için TBMM'de tören düzenlendi.
TBMM Şeref Kapısı merdivenleri önündeki törene, Tosyalıoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanvekili Celal Adan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, TBMM İdare Amiri Kadim Durmaz, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, eski bakanlardan Murat Başeskioğlu, bazı milletvekilleri ile TBMM çalışanları katıldı.
Tosyalıoğlu'nun naaşı Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verilecek.
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 1928'de doğan Tosyalıoğlu, ticaretle uğraştı ve Ilgaz Belediye Başkanlığı yaptı. Tosyalıoğlu, 14,15 ve 16'ncı Dönem Çankırı Milletvekili olarak Mecliste bulundu.
-
Eski milletvekili Tosyalıoğlu için TBMM'de cenaze töreni
-
Ayite: “Yeni bir deneyim yaşamak istiyordum”
-
Yaya geçidinde tırın çarptığı simitçi ağır yaralandı
-
Barış Pınarı Harekatı'na destek
-
Ilgın Kaplıcaları tanıtım çalışmaları
-
“Kadın çiftçiler tarımsal faaliyetin belkemiği”
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.