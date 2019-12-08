Eski milli halterci öğretmen, okulunda yeni yıldızlar yetiştiriyor
KAYSERİ (AA) – ERGÜN HAKTANIYAN – Eski milli halterci Ekrem Ağıllı, öğretmen olarak görev yaptığı Kayseri'nin Bünyan ilçesinde bu spor branşına ilgi duyan öğrencileri kulüp çatısı altında toplayıp, şampiyonalara hazırlıyor.
Halterde hem Avrupa'da hem de Türkiye'de çeşitli dereceler elde eden Ağıllı, 2013'te Milli Eğitim Bakanlığının milli sporcu atama kontenjanı kapsamında Kayseri'nin Bünyan ilçesinde beden eğitimi öğretmeni olarak göreve başladı.
Ağıllı, yeni sporcular yetiştirmek için ilçede yetenekli öğrencileri bulup, kurduğu kulüp çatısı altında topladı.
– Ağıllı: "Burada halter sporuna yatkın sporcular olduğunu gördüm"
Ekrem Ağıllı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yıldır beden eğitimi öğretmeni olarak görev yaptığını ve bu sürede halter sporuna yatkın yetenekli sporcuları yetiştirmeye çalıştığını söyledi.
Görevini 2016'dan beri Bünyan ilçesi Karakaya Ortaokulu'nda sürdürdüğünü belirten Ağıllı, şunları kaydetti:
"Burada halter sporuna yatkın sporcuların olduğunu gördüm. Daha sonra Karakaya İlköğretim Spor Kulübünü kurduk. Burada yetişen çocuklarla il birincilikleri elde ettik. Çocukları okulumuz adına Türkiye şampiyonalarına götürdüm. Daha sonra Bünyan ilçesinin merkezinde bir salon ararken, İlçe Milli Eğitim Müdürü ile görüştük. Onlar da bize bir oda tahsis etti. Burada yaklaşık bir senedir şampiyonalara hazırlanıyoruz. 17-18 öğrencimiz Türkiye Şampiyonası'na katıldı. Toplamda ise 30'a yakın sporcumuz var. Milli sporcuydum, öğrencilerim benden daha iyi olsun diye onları halter branşıyla tanıştırdım. Benden iyi olacaklarına da inanıyorum."
Sabah antrenmanı ile hazırlıklara başladıklarını anlatan Ağıllı, okuldan fırsat bulan öğrencilerin çalışmalara dahil olduğunu kaydetti.
Ağıllı, Yıldızlar Ferdi Türkiye Şampiyonası'nda sporcularından 16 yaşındaki Işıl Işık'ın 45 kiloda ikinci, 12 yaşındaki Hayrullah Efe Bolgi'nin de minikler 55 kiloda üçüncü olduğunu ifade etti.
Öğrencilerden Hayrullah Efe Bolgi, halterle öğretmeni sayesinde tanıştığını ve bazen sakatlıklar yaşasa da bu sporu sevdiğini vurguladı. Işıl Işık ise Avrupa Şampiyonası'nda derece elde etme hedefi olduğunu aktardı.
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