Eski MİT Müsteşarı Emre Taner: Oslo ihanet değildir…

Eski MIT Müsteşarı Emre Taner, 15 Temmuz Darbe Girişimi Araştırma Komisyonuna bilgi verdi. FETÖ örgütünün en büyük özelliğinin fazla önemli bir dış yardım bulabilmesi olduğunu söyleyen Taner, “Hiçbir İslamcı grup bu ölçüde bir takviye bulamamıştır. Bütün bu gelişmeler her safhasında yasadışına büsbütün çıkılmamış olmasına karşın geleceği dönük potansiyel bir korkutma anlamında tarafımızdan izlenmiştir ve çoğu devlet takdimlerinde de bu haller dile getirilmiştir” diye konuştu.

FETÖ örgütünün en belirgin şekilde usul değiştirdiğinin 7 Şubat’ta görüldüğünü açıklayan Taner, şöyle devam etti:

“Bundan Böyle örgüt iyi yüzünü, güya halkçı görünümünü terk ederek, yeni nesil bir terör örgütü olma kulvarına süratle giriyor. Yasadışına taşan bu agresif hareket, devletin de karşı önlemler alma ve örgüt ile mücadeleyi başlatmasını gerekli kılıyor. 17-25 Aralık, 7 Şubat’ın rövanşist duygularla daha geniş bir tekrarıdır. 15 Temmuz ise tamamen geleceğe dönük emellerini kaybetmeye başlayan örgütün gerçek yüzünü açık bir şekilde ele verdiği tarihtir. Bundan Böyle karşımızda her türlü acımasızlığı gösterebilecek küresel bir yaradılış laf konusudur. Olayın 15 Temmuz’da yaşanan boyuta geleceğini belirten bilgiler alınamamıştır. Hatta 7 Şubat’a kadar varsayım zeka edilememiştir.”

İstihbarat eksikliği olduğu eleştirilerine de yanıt veren Taner, “Ara Sıra istihbarat eksikliği üstünde durulur. 44 yıldır bu teşkilatta çalıştım, 7 senedir de emekliyim. 51 yıldır MIT’in verdiği istihbaratın yetersizliği konuşulur. Ara Sıra bu doğrudur da. Beceriksiz taraflar defalarca olmuştur. Ama istihbarat eksikliği kurumlaşma eksikliğinden kaynaklanıyor. Bu yalnızca istihbarat teşkilatları ve emniyet örgütleri için değil, icrai organlar için de geçerlidir. İstihbarat eksikliğini kurumlaşma eksikliğine bağlarsanız, kurumlaşma eksikliğini gideremediğiniz sürece bu istihbarat eksikliğini 51 yıldır gideremediğiniz gibi gene gideremezsiniz. Ülkemizde istihbaratın merkezi anlamda patronu kesin değildir. Kağıt üstünde MITOS vardır. Hesap sorulacağı süre da MIT akla kazanç lakin emniyet istihbaratının öteki enstrümanları besbelli yoktur. Emniyet istihbaratının adının mutlaka konması gerekiyor. çok seslilik ve fazla başlılık güvenlik bürokrasisinde geçtiğimiz yıllarda bize fazla hasar vermiştir. Dünyanın hiçbir yerinde çoğu istihbarat teşkilatı aklının erdiği gibi kendine kadar çalışmaz. Bütün bilgilerin bir yerde toplanması gerekir. Fiilen Ulusal İstihbarat Teşkilatı’nın adı yanlıştır. Merkezi Devlet İstihbarat Teşkilatı olması gerekir. Türkiye’de MITOS’in istihbaratı ayrıdır, polisin istihbaratı ayrıdır, jandarmanın istihbaratı ayrıdır. Büyük bir kopukluk, büyük bir bezginlik. FETÖ ilk olarak edinmek üzere ilgili kurumlara sızmak için bundan daha güzel bir fırsat olamaz. Bu da yapılmıştır. Emniyet bürokrasisindeki dağınıklığın giderilmesini, kurumların yeni her tarafta ele geçirilmesini öneriyoruz. Organizasyon yapılıyor. Kozmetik ile makyaj ile durumu yöneticilik ediyoruz. Evvela organize olalım ve organizasyon sonra gelsin. Bugün güvenlik bürokrasisi organize olamamıştır. Henüz bu süreci aşamamıştır” dedi.

“Fetullah Tebessüm Eden’in 15 Temmuz’da bir ihtilale sebebiyet vereceğini alamadı bu dar servis”

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un sözlerine ilişkin de değerlendirmede bulunan Taner, şunları söyledi:

“1992’ye dek MITOS ayrıntılarıyla askeri bir yönetim tarafından yöneticilik edilmiştir. İlker Başbuğ da buraya geldiğinde bunu ifade etmişlerdir. 1992 yılından daha sonra MIT bir sivilleşme sürecine girmiştir. Bu tarihten bu yanlamasına aynı süreç devam etmektedir. 1992 yılında böyle bir sivilleşme sürecine geçiş, ifadeye tarafından FETÖ ile ilgili istihbaratın zafiyetine sebebiyet vermiştir diye bir algılama çıkıyor ortaya. Böyle bir şey yoktur. Teşkilatta 44 sene çalışan bir insan olarak 1992 öncesinde de 1966 yılına değin zaman için söyleyebilir, bir istihbari zafiyet olmamıştır. Olur Ya nitelikli bilgilere ulaşmada zorluklar olmuştur. MIT aldığı bilgileri mutlaka devlet kademelerine intikal ettirir. Milli Emniyet Kurulu platformuna getirir. Hiç data verilmemiştir tabirini yadırgamamak mümkün değildir. 15 Temmuz birçok dersi önümüze getirip koymuştur. Gören gözler de görmeyenler de görmüştür. Birbirimizi yiyerek bir yere varmamız muhtemel değildir. Özeleştirimizi de erkekçesine gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Yapamadık, alamadık, Fetullah Gülümseyen’in 15 Temmuz’da bir ihtilale sebebiyet vereceğini alamadı bu sıcacık servis. Eksikleri vardır, fazlaları vardır. Oturalım bunu düşünüp konuşalım.”

“Ete kemiğe büründürülmüş bir veri verilemedi”

İlker Başbuğ ile çalıştığı dönemde düzenli bir diyalog içerisinde olduklarının altını çizen Taner, “Evet söylenen laf yanlış değildir. Onların istediği tarzda ete kemiğe büründürülmüş bir bilgi verilemedi, doğrudur. Fakat alınan data oydu. Bir Takım haberler, bazı bilgiler alınamadı. Bu çerçeve içerisinde o istihbaratın onları hoşnutluk ettiğini söylemek yanlış olur. Suçla arasına uzaklık koyan ve bu suçu bir türlü yasalar çerçevesinde üzerine almayan bir örgütün, ete kemiğe büründürülüp şu albay, şu general diye bizim tarafımızdan seslendirilmesi mümkün değildir. Biz Fetullah Gülümseyen’in devlet içerisinde ciddi bir kadrolaşma içerisinde olacağını söylüyoruz. Bundan sonrası ilgili kurum ve kuruluşların ve onun altındaki diğer emniyet kuvvetlerinin işidir” açıklamasında bulundu.

“Benim çalıştığım döneminde MITOS’e, FETÖ’nün sızması sıfıra yakındır”

MITOS içerisindeki FETÖ yapılanması hakkında ise Taner, “Ben kendi çalıştığım dönem itibariyle sorumluluk hissediyorum. Benim çalıştığım döneminde MITOS’e, FETÖ’nün sızması sıfıra yakındır. İsterseniz almazsınız, iyi incelerseniz almazsınız. Ondan sonrasını daha sonraki yönetim cevaplayacaktır. Son dönemde bu girmelerin daha rahat ve fazla olduğuna dair bir izlenim vardır. MITOS, devlet kurumları içerisinde en temiz kalmış teşkilattır. MIT, bu ülkenin namusudur” bilgilerini verdi.

“Oslo ihanet değildir”

Oslo süreciyle ilgili ise Taner, şu ifadeleri kullandı:

“Oslo ihanet değildir. tekrar sonuna kadar savunurum. Bunu söyleyenler yanılır.”

İlker Turak