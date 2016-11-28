Eski Sağlık Bakanı Şıvgın:

– “Biz, AB ülkelerinin cumhurbaşkanlarıyla ilgilenmiyoruz, ülkeleriyle ilgileniyoruz. Onlara da tavsiyemiz, bizim Cumhurbaşkanımızı hedefe koymasınlar, çok fazla ilgilenmesinler, Türkiye ile ilgilensinler”

ANKARA (AA) – Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, “Biz, AB ülkelerinin cumhurbaşkanlarıyla ilgilenmiyoruz, ülkeleriyle ilgileniyoruz. Onlara da tavsiyemiz, bizim Cumhurbaşkanımızı hedefe koymasınlar, çok fazla ilgilenmesinler, Türkiye ile ilgilensinler.” dedi.

Şıvgın, Çubuk ilçesinde Belediye Başkanı Tuncay Acehan’ı makamında ziyaretinde, 12 Eylül darbesi sonrası, “Türkiye’ye demokrasinin dışına çıktınız” diye yasak ve ambargo koyan Avrupalıların, 15 Temmuz’dan sonra da “darbeyi önlediniz” diye yasak koyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı ve Başbakanın AB üyeliği ile ilgili izlediği politikayı desteklediğini vurgulayan Şıvgın, şunları kaydetti:

“Avrupa Birliği Türkiye’yi, Türkiye’nin lideri Cumhurbaşkanı olduğu için Sayın Cumhurbaşkanımızı hedefe koymuş durumda. Biz, onların cumhurbaşkanlarıyla ilgilenmiyoruz, ülkelerle ilgileniyoruz. Onlara da tavsiyemiz, bizim Cumhurbaşkanımızı hedefe koymasınlar, onunla çok fazla ilgilenmesinler, Türkiye ile ilgilensinler. Avrupa Birliği, 12 Eylül darbesi olunca, bize ‘demokrasinin dışına çıktınız’ diye yasak koydu, ambargo koydu o zaman. O yasaktan sonra AB’ye ilk giden parlamenterlerden biriyim ben. Onu gördük. Şimdi de ‘siz darbeyi önlediniz’ diye bize yasak koyuyorlar. Olacak iş mi bu? 15 Temmuz’dan sonra Türkiye’ye bonus vermeleri lazım. Bu bonusla bütün müzakere kapılarını açmaları lazım. Avrupalıların ikiyüzlü olduğunu buradan anlıyoruz. Biz devletimize, hükümetimize sahip çıkacağız. Başbakanın ve Cumhurbaşkanının yolu doğru yol, o istikamette yürüyoruz.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2 Aralık’ta Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin resmi açılışı için ilçeye geleceğini anımsatan Şıvgın, “Sayın Başbakanımızın ve Cumhurbaşkanımızın gelişiyle ilgili başkanımızla fikri alışverişinde bulunmaya geldik. Onları en iyi şekilde karşılamak, ağırlamak ve Çubuk için taleplerimizin neler olabileceği hakkında fikir alış verişinde bulunduk. Onların buraya gelmesi bizim için büyük bir şans, bu şansı fırsata çevirmemiz lazım.” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan ise, Türkiye’nin liderini Çubuk’ta en iyi şekilde ağırlamak için hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.