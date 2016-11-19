Eski TBMM Başkanı Şahin:

ÇANKIRI (AA) – Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, bazı HDP’li belediyelere İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlendirme yapılmasına ilişkin, “Bunların belediyelerde eş başkanları var. Ne demek eş başkan? Kandil’in atadığı başkan demektir. Orada yaşayanların seçtiği belediye başkanı var, bir de Kandil’in atadığı başkan var.” dedi.

Şahin, Çankırı’daki bir otelde sivil toplum kuruluşu temsilcilerine yönelik toplantıda yaptığı konuşmada, bazı belediyelere vali, vali yardımcısı veya kaymakamların görevlendirilmesinin geçici bir tedbir olarak düşünülmesi gerektiğini söyledi.

Sonsuza kadar bunun böyle devam etmeyeceğini dile getiren Şahin, “Türkiye’de demokratik bir sistem var. Belediye başkanlarını halk seçer ama bu belediye başkanları terörle iç içe oldular. Bazı ilçeler ve il merkezlerinde terör örgütleri kurtarılmış bölge meydana getirmek için hendekler kazarken, bu belediye başkanları araçlarıyla hendeklerin kazılmasına yardımcı oldu. Teröristlerin cenazelerini almak için cenaze araçları tahsis ettiler.” ifadesini kullandı.

HDP’li belediyelerde eş başkanlık bulunduğunu hatırlatan Şahin, şöyle devam etti:

“Bunların belediyelerde eş başkanları var. Ne demek eş başkan? Kandil’in atadığı başkan demektir. Orada yaşayanların seçtiği belediye başkanı var, bir de Kandil’in atadığı başkan var. Böylesine bir yapıyı Türkiye Cumhuriyeti Devleti meşru göremez, buna karşı ne tedbir gerekiyorsa alır. Siyasi parti iseniz, bu ülkenin yasalarına uygun faaliyette bulunacaksınız. Anayasa ve yasalar siyasi partinin nasıl davranacağını düzenlediyse siz de öyle hareket edeceksiniz. Ülkenin birliği ve bütünlüğüne uygun hareket edeceksiniz. Terörü ve silahı bir hak vasıtası olarak görmeyeceksiniz. ‘Bir siyasi parti olarak ülkede şu işin söyle yapılmasını düşünüyoruz’ diyorsanız, bunun yolu parlamentoya girmektir, teklif vermektir, Meclis’ten geçirmektir.”

Silahlı örgütü destekleyen bir siyasi partiyi sistemin kaldırmayacağını vurgulayan Şahin, “Parti kurarak hem böyle bir yola girmiş olacaksınız hem de zorla, silahla Türkiye’de bir şeyi kabul ettirmeye çalışacaksınız veya böyle bir örgütü destekleyeceksiniz. Böyle bir siyasi partiyi Türkiye’deki sistem taşıyamaz. Böyle bir siyasi partinin mensuplarını Türkiye’deki sistem taşıyamaz. Yasalar neyi gerektiriyorsa yapılır. Herkes aklını başına almalıdır.” diye konuştu.

Şahin, içinden geçilen sürecin bir an önce sona ermesi temennisinde bulunarak, Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olmayan siyasi partilerin yerine o misyona ve Anayasa’ya uygun siyasi partilerin kurulması sonucunu doğuracak bir sürecin başlamasını diledi.

HDP’li milletvekillerinin verilen şansı heba ettiklerinin altını çizen Şahin, “80 milletvekili parlamentoya girdi, seçimlerden hemen sonra siz terörü başlattınız. Ya siyaset ya terör. İkisi bir arada olmaz, Türkiye Cumhuriyeti buna izin vermez.” dedi.

– HDP’li milletvekillerinin Meclis Genel Kuruluna katılmaması

HDP’li milletvekillerinin Meclis Genel Kuruluna katılmamasıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Şahin, şunları kaydetti:

“Yoklamalar yapılıyor, bunlar yok. Diyelim ki gelmediler ve devamsızlık nedeniyle vekilliklerinin düşürülmesine karar verildi. Eğer milletvekilliği düşen vekil sayısı 28’i aşarsa 3 ay içerisinde milletvekillerinin seçildiği illerde ara seçim yapılır. Böyle bir noktaya gelinir mi, gelinmez mi bilemiyorum. Bu siyasi partinin Genel Kurula gelmelerini engelleyen hiçbir neden yok. Söylediğim noktaya gelirse herhalde Meclis de üzerine düşen görevi yerine getirecektir. Ara seçim mi yapılır, yoksa bir genel seçime mi dönüş, onu zaman gösterecektir.”