Eski ve yeni Gemlik havadan görüntülendi
Eski ve yeni Gemlik havadan görüntülendi. Gemlik merkezinde Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde yer alan yaklaşık 10 bin konut yeni alanlara taşınacak. Orman vasfını kaybetmiş alnların yeni yayınlanan KHK ile imara açılmasının ardından buraya TOKİ aracılığıyla yeni konutlar yapılacak.
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