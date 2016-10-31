Ana Sayfa   >   Genel   >   Eski vekil örgüt üyeliğinden tutuklandı

Eski vekil örgüt üyeliğinden tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır’da terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve önceki gün gözaltına alınan Serbest Bayan Kongresi (KJA) ve eski BDP Batman Milletvekili Hale Akat Ata, örgüt üyeliği suçlamasıyla savcılık tarafından ifadesi alınd.

31 Ekim 2016 Pazartesi, 00:30
eski-vekil-orgut-uyeliginden-tutuklandi

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır’da terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve önceki gün gözaltına alınan Serbest Bayan Kongresi (KJA) ve eski BDP Batman Milletvekili Hale Akat Ata, örgüt üyeliği suçlamasıyla savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet