Eski vekil örgüt üyeliğinden tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır’da terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve önceki gün gözaltına alınan Serbest Bayan Kongresi (KJA) ve eski BDP Batman Milletvekili Hale Akat Ata, örgüt üyeliği suçlamasıyla savcılık tarafından ifadesi alınd.