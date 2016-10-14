Eskişehir Düşünce Platformu Derneği “hatıra bilet” aldı

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Düşünce Platformu Derneği, TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’un hafta sonu sahasında Giresunspor ile yapacağı maç için basılan hatıra biletlerden satın aldı.

Eskişehir Düşünce Platformu Derneği Başkanı Ünal Şakar, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde bir restoranda gerçekleşen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Spor Toto Süper Lig’den düşen Eskişehirspor’un 14 Mayıs’ta oynadığı Medipol Başakşehir müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle aldığı 4 maç sahasında seyircisiz oynama cezası nedeniyle siyah-kırmızılı takımın taraftarının maçlara alınmadığını anımsattı.

Siyah-kırmızılı kulübün TFF 1. Lig’deki son seyircisiz maçı olan Giresunspor karşılaşması için “hatıra bilet” kampanyası başlattığını hatırlatan Şakar, “Kampanyaya hayat vermek için biz de iki bin adet bilet aldık. Kulübe destek verilmesi gerekiyor. Derneğimiz ve 121 üyemizle ile birlikte bu kampanyaya katkı sağlamak istedik. Eskişehir’in değeri olan bu kulübü yaşatmalıyız.” diye konuştu.

Eskişehirspor Kulübü Mali Asbaşkanı Ekrem Birsen ise kulübün zaman zaman ekonomik sıkıntılar yaşadığına değinerek, ekonomik sıkıntıları aşabilmek için kentin desteğine ihtiyacı olduğuna vurgu yaptı.