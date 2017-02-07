Eskişehir Emniyet Müdürü Dinç'ten AA Bürosuna ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Anadolu Ajansı (AA) Bürosunu ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Dinç, AA’nın kuruluşundan bu yana Türkiye’de ve dünyada önemli bir misyon üstlendiğini belirterek, kurumun, mazlumların ve masumların sesi olduğunu kaydetti.

AA Büro Sorumlusu Tarkan Demir de çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi. Demir, daha sonra AA tarafından hazırlanan “Yıllık 2016” adlı almanağı Dinç’e takdim etti.

Ziyarette, İl Emniyet Müdür Yardımcıları Fatih Terzi, Korkut Aydın ve Hakan Yaşar da bulundu.