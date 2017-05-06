Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Medya Başarı Ödülleri

– Haber, fotoğraf ve söyleşi gibi dallardaki ödüller düzenlenen törenle sahiplerine verildi

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Gazeteciler Cemiyetince (EGC) her yıl düzenlenen “Medya Başarı Ödülleri” Vali Azmi Çelik’in de katıldığı törenle sahiplerine verildi.

Kentteki bir otelde düzenlenen ödül töreninde konuşan Eskişehir Valisi Çelik, etkinliğe katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Basının birleştirici ve bütünleştirici rolüne dikkati çeken Çelik, ”Büyük Önder Atatürk, ‘Basın memleketin müşterek sesidir.’ diyor. Hakikaten böyle olmak zorunda. Belli bir zümreye yayın yapan medyadan ziyade birleştirici, bütünleştirici, doğruyu aktarıcı yayınlara ne kadar büyük ihtiyacımız olduğunu, bunun da bize güven verdiğini hepimiz biliyoruz. Ödül alan arkadaşları da kutluyorum.” dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de eski bir basın mensubu olarak törene katılanlara gazetecilik ile ilgili anılarını anlattı.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı ve Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yılmaz Karaca ise etkinliği her yıl düzenlediklerini belirterek, ödül alan gazetecileri kutladı.

Konuşmaların ardından basın mensuplarına ödülleri verildi.

Ödül kazanan gazeteciler şunlar:

Haber: Çağlar Özyazıcı (Sakarya gazetesi), Özge Zaim Sarıoğlu (İstikbal gazetesi), Onur Şentürk (Milli İrade gazetesi)

Fotoğraf: Metin Ünlü (Sakarya gazetesi)

Spor haberi: Ahmet Deniz Canoruç (Anadolu gazetesi), Tuğba Koçal (Manşet gazetesi)

Sayfa tasarımı: Batın Aşık (2 Eylül gazetesi), Özgür Özalp (Sonhaber gazetesi)

Söyleşi: Aykut Emekli (Sakarya gazetesi), Gökhan Koçal (Yenigün gazetesi), Esra Ünlü (Sonhaber gazetesi)

Spor söyleşi: Aytaç Ersoy (Sonhaber gazetesi), Akif Fındık (Milli İrade gazetesi)

TV Programı ve TV Haberi: Emine Girgin, Sadi Seda, Engin Kale (ES TV), Hanife Kamar, Abdullah Bayraktar (Kanal 26)

Törende, ”Tayfun Talipoğlu Özel Ödülü” Kanal 26’dan Muharrem Esen’e, ”Önder Baloğlu Özel Ödülü” de Yenigün gazetesinden Meltem Karakaş’a verildi.

Programa, CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile gazeteciler katıldı.