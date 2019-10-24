“Eskişehir Hobi, Spor ve Hediyelik Eşya Fuarı” başladı
ESKİŞEHİR (AA) – TÜYAP Fuarcılık tarafından Eskişehir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Üniversitesi ve KOSGEB'in katkılarıyla düzenlenen "Eskişehir Hobi, Spor ve Hediyelik Eşya Fuarı" açıldı.
TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ Genel Müdürü Cihat Alagöz, ETO-TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki açılışta yaptığı konuşmada, TÜYAP'in ilk kez Hobi, Spor ve Hediyelik Eşya Fuarı gerçekleştirdiğini söyledi.
Fuara gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Alagöz, "Bu yıl gerçekleştirilen bütün fuarlarımız hem ziyaretçi hem de katılımcısı sayısı bakımında beklentinin çok üzerinde başarıyla tamamlandı. Fuarlarımız Eskişehir'e önemli katma değer sağlıyor. Kentteki birlik ve beraberlik havasından fuarlarımız da bolca nasibini alıyor. Eskişehir Hobi, Spor ve Hediyelik Eşya Fuarı'nda sanat, spor ve hobi adına ne varsa bulabileceksiniz." dedi.
Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü ise fuarlardaki ziyaretçi ve katılımcı sayılarının yüksekliğinin, Eskişehir'in ve bölgesinin ETO-TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ne ihtiyacını gösterdiğini vurguladı.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen ile diğer ilgililerin katıldığı törende daha sonra stantlar gezildi.
Hobi, sanat, spor gibi uğraş ve etkinliklere ilişkin ürün, donanım ve hizmetlerin geniş bir yelpazede tanıtılacağı fuar, 27 Ekim'de sona erecek.
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