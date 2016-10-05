Eskişehir ile Lefkoşa “kardeş şehir” oldu

LEFKOŞA (AA) – Lefkoşa ve Eskişehir, imzalanan protokolle “kardeş şehir” oldu.

İki kent arasında sosyoekonomik, kültürel ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesinin amaçlandığı protokol, Lefkoşa’da imzalandı. Protokole, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı imza attı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Büyükerşen, protokolün zaman zaman bir araya gelerek tecrübe paylaşımı yapmaya imkan tanıyacağını belirterek, turizm, kültür, eğitim gibi alanlarda fikir alışverişi yapmanın uzun vadede ticaret ve sanayi alanında da ortaklıklar doğurmasını temenni etti.

Eskişehir’e dünyanın farklı yerlerinden kardeş şehir olma talebi geldiğini kaydeden Büyükerşen, birkaç gün içerisinde Girne Belediyesi ile de kardeş şehir protokolü imzalayacaklarını açıklayarak, KKTC’deki belediyelerle yakın ilişkiler kurabilmekten mutlu olduğunu söyledi.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da iki toplumun var olan gönül bağını bugünkü protokolle kardeşlik seviyesine çıkaracaklarını ifade ederek, Lefkoşa’nın farklı şehirlerle kardeşlik ilişkisi olduğunu ancak kendisi başkan olduktan ve belediye meclis üyeleri değiştikten sonra ilk kez bir şehirle kardeşlik protokolü imzalandığını anlattı.

Eskişehir gibi şehircilik başarısı olan bir belediyeyle turizm, şehircilik ve teknik konularda bilgi paylaşımında bulunabilecek olmanın sevindirici olduğunu dile getiren Harmancı, eylül ayında Eskişehir’i ziyaret ettiklerini ve bürokratik prosedürleri tamamlayarak bugün protokolü imzalama aşamasına geldiklerini söyledi.

Harmancı, protokolde öngörülen işbirliklerinin sadece imza safhasında kalmayarak hayata geçirilmesini, her alanda, özellikle de tiyatro, halk dansları gibi festivallerde de bir arada olmayı temenni ettiğini sözlerine ekledi.

Protokol, “iki şehir arasında dostluğu, işbirliğini ve uyumu geliştirmek ve dostane istişareler vasıtasıyla KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasında karşılıklı anlayışı ve dostluğu teşvik etmek” amacını taşıyor.