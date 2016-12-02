Eskişehir kar ve buzla mücadele hazır

ESKİŞEHİR (AA) – Odunpazarı Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış mevsiminde kar buzlanmaya karşı önlem aldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, oluşturulan karla mücadele ekibi ile bir araya geldi.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekibinde, 5 kar küreme ve tuzlama aracı, 2 adet loder yükleyici, 5 beko loder, 6 bobcat, 2 greyder, 11 kamyon olmak üzere toplam 31 araç yer alıyor.

65 personelle 24 saat kesintisiz hizmet verecek ekip, ihtiyaç duyulduğu her an vatandaşların yanında olacak.

Belediyenin stoklarında 550 ton tuz olduğunu belirten ekip yetkilileri, karla mücadelede öncelikle okul, hastane, huzurevi, otobüs yolları, kamu kurum ve kuruluşların yolları, alışveriş merkezleri ve acil hastaların nakledilebilmesi gereken yolların açılacağını kaydetti.