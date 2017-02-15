Eskişehir merkezli FETÖ/PDY operasyonu

– Aralarında “örgüt ablaları” ve FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcıları da bulunan gözaltındaki 11’i doktor 30 sağlık çalışanı, adliyeye sevk edildi

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 eski sağlık çalışanı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 10 Şubat’ta Eskişehir, Bursa, Isparta ve Giresun’da düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakalanan, eski Eskişehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri H.F. ile “örgüt ablaları” ve FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcılarının da aralarında bulunduğu 30 sağlık çalışanının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Geniş güvenlik önlemleri altında Adalet Sarayına getirilen 11’i doktor 30 zanlının savcılıktaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.