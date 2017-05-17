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Eskişehir merkezli terör operasyonu

– Terör örgütü PKK/KCK’nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:55

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ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK’nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin 11 Mayıs’ta PKK/KCK’nın gençlik yapılanmasına yönelik Eskişehir, Ankara, Diyarbakır ve Balıkesir’de düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 4’ü kadın 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

PKK/KCK terör örgütü

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