Eskişehir merkezli terör operasyonu
– Terör örgütü PKK/KCK’nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi
17 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:55
ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK’nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin 11 Mayıs’ta PKK/KCK’nın gençlik yapılanmasına yönelik Eskişehir, Ankara, Diyarbakır ve Balıkesir’de düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 4’ü kadın 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.