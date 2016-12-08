Eskişehir OSB'ye yeni itfaiye aracı alındı

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB), itfaiye bünyesine yeni araç dahil etti.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Savaş Özaydemir, yaptığı açıklamada, yeni alınan araçla OSB’deki itfaiye biriminin daha da güçlendiğini vurguladı.

Su ikmal aracının 18 bin litre su kapasitesine sahip olduğunu ve dakikada 3 bin litre suyu yangınla mücadelede kullanabileceğini belirten Özaydemir, şunları kaydetti:

“Kışın bile suyun donmasına karşı önleyici sistemle donatılan bu araç, bölgemizde olası yangınlarda etkin görev alacak. Yangının çıkması hiç birimizin isteği değil. Ancak her türlü yangına karşı da hazırlıklı olmak zorundayız. Bölgemizdeki sanayicilere daha iyi hizmet vermek ve bu hizmetleri geliştirmek için yatırımlarımız sürmektedir.”

Özaydemir, araçta ayrıca akuple monitör sistemi, üç adet hortum bağlantısı ve 40 metre uzunluğunda çıkrık bulunduğunu dile getirdi.