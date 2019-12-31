Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde “Türkiye ve Göç Konferansı”
ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ), "Türkiye ve Göç" konulu konferans düzenlendi.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, konferansta Anadolu'nun Osmanlı Devleti'nin çekildiği topraklardan gelenler için 200 yıldır sığınak durumunda olduğunu belirtti.
Cumhuriyet kuruluncaya kadar geçen bir asırlık süreçte 7,5 milyon kişinin Anadolu'ya göç ettiğini aktaran Adıgüzel, sözlerini şöyle sürdürdü:
"2011 yılında başlayan Suriye savaşıyla Türkiye'ye yönelen sığınmacı sayısı 4 milyona yaklaşmış, Türk halkı ilk kez bu kadar yüksek bir yabancı kitlesiyle karşılaşmıştır. Türk halkı, Suriyelileri yavaş yavaş tanımaya başladı. İki farklı toplumun kaynaşması elbette zaman alacaktır. Kaynaşma sonunda daha zengin ve güçlü bir yapı oluşacaktır."
İl Göç İdaresi Müdürü Gökhan Akyıldız da "Göç ve Sosyal Uyum" konulu konulu sunumunda, Anadolu medeniyetinin eşsiz vicdanının dünyaya dün olduğu gibi bugün de aynı sorumluluk bilinciyle baktığını vurguladı.
Türkiye'nin dünyada en çok insani yardım yapan ülke olmasının vicdanla doğru orantılı olduğunu ifade eden Akyıldız, söz konusu vicdani sorumluluk ve medeniyet anlayışıyla çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.
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