Eskişehir Osmangazi Üniversitesindeki FETÖ operasyonu

– Rektör Yardımcısı ve Hastane Başhekim Yardımcısının da aralarında bulunduğu 18 şüpheli adliyeye götürüldü

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) örgütlenmesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 10 Mayıs’ta, Eskişehir, İstanbul, Isparta ve Şanlıurfa’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan, aralarında ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. A.B. ve ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. A.K’nin de bulunduğu 18 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki sorgusu sürüyor.