Eskişehir, şehidini toprağa verdi

Suriye’nin Halep kentine bağlı El-Bab bölgesinde, rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Melih Özcan için birincil cenaze namazı Eskişehir Reşadiye Camii’nde kılındı. Ardındaki Günyüzü ilçesine emrindeki Gümüşkonak mahallesine defnedilmek üzere gönderilen Şehit Melih Özcan’ın cenazesi, omuzlara alınarak semt meydanına getirildi. Burada bir kere daha kılınan cenaze namazına Eskişehir Valisi Azmi Çelik, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, İl Güvenlik Müdürü Engin Dinç katıldı. Meydanda kılınan cenaze namazı sonrası şehit Melih Özcan’ın al bayrağa sarılı tabutu omuzlara alınarak mahalle mezarlığına götürüldü. Cenazenin defnedilmesinin arkasından askerler kadar güven atışı yapıldı.

