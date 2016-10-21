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Eskişehir şehidini uğurluyor

Şehit Piyade bilirkişi çavuş Murat Özer’in şehit haberi, dün Yenibağlar Mahallesi Kartal Tepesi Sokak’ta oturan Karayolları’ndan emekli baba Mustafa Özer’e evlerine gelen askeri yetkililer verilmişti.

21 Ekim 2016 Cuma, 12:30
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Şehit Piyade bilirkişi çavuş Murat Özer’in şehit haberi, dün Yenibağlar Mahallesi Kartal Tepesi Sokak’ta oturan Karayolları’ndan emekli baba Mustafa Özer’e evlerine gelen askeri yetkililer verilmişti. Şehidin annesi Ayşe Özer’in geçtiğimiz yıllarda vefat ettiği öğrenilirken, bekar olan şehit Murat Özer’in al bayrağa sarılı tabutu baba evinde helallik alınmasının arkasından askerlerin omzunda Reşadiye Camii avlusuna getirildi.

Şehidin cenazesi, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı ardından Yukarısöğütönü Mezarlığı’na defnedilecek. 

 Kadir Çetin – Mehmet Sıddık Yeşilırmak – Selim Kuşcu
 

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