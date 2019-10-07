Eskişehir Şehir Hastanesine “Bebek Dostu” unvanı

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Şehir Hastanesine hem doğum yapan annelere hem de bebeklere sağlanan destekten dolayı "Bebek Dostu Hastane" ve "Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım" unvanı verildi.

Sağlık Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) iş birliğiyle, doğum hizmeti veren hastanelerde emzirmenin başarılı ve yerleşik bir uygulama haline gelmesini sağlamak üzere 1991 yılında başlatılan "Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Hastaneler Programı" kapsamında bakanlıkça değerlendirmesi yapılan Eskişehir Şehir Hastanesi, "Bebek Dostu" unvanına layık görüldü.

Hastane yönetimine plaket veren İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, törende yaptığı konuşmada, "Bütün bebekler ve çocuklar, sağlıklı olmak ve sağlığını korumak için yeterince beslenme hakkına sahiptir. Emzirme ise bebeklere ve çocuklara bu hakkı sağlayan en uygun yöntemdir. Sağlıklı beslenmeye giden yolda atılması gereken ilk adım, anne sütü ile emzirmenin korunması, desteklenmesi ve yaygınlaştırılmasıdır. Biz de elimizden geldiğince bunu yaygınlaştırmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başhekim Uzman Dr. Yaşar Bildirici de bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmesinin, bundan sonra uygun ek gıdalara başlanarak 2 yaş ve sonrasına kadar emzirilmeye devam edilmesinin önemine dikkati çekti.