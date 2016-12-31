Eskişehir Senfoni Orkestrasından yeni yıl konseri

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, “Yeni Yıl Konseri” verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı’nda gerçekleşen konserin konukları, orkestra şefi Krastin Nastev, solist Görkem Ezgi Yıldırım ve Göksay Yaran oldu.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, soprano Görkem Ezgi Yıldırım ve tenor Göksay Yaran performansıyla alkışlandı.

Senfoni orkestrasının gelecek programında ise 6 Ocak’ta konuk orkestra şefi Alfredo Sorichetti ve konuk solist piyano sanatçısı Emre Yavuz’un sahne alacağı bildirildi.