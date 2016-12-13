Eskişehir soğuk bir havanın etkisi altına giriyor

Hava tahminlerine ilişkin açıklamalarda yer alan Tarınç, alan genelinin, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altına girdiğini söyledi. Bölge genelinde aralıklı kar yağışı beklentilerinin olduğunu aktaran Tarınç, “Bu kar yağışı, gece saatlerine değin aralıklarla devam edecek. Yarın sabah saatlerinde ise Eskişehir’de, hafif kar yağışı beklentimiz var” dedi.

“Sıcaklıklar mevsim normallerinin aşağıda seyredecek”

Tarınç, sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceğine uyarı çekerek, “Alan genelinde bugün ve yarın öğle saatleri arasında adaleli kuzeyli rüzgarlar dominant olacak. Bu rüzgarlarla birlikte hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalarak, mevsim normallerinin 8 -10 derece altına düşecek. Bugün en yüksek hava sıcaklığımız Eskişehir’de 3 derece olarak gerçekleşti. Yarın Eskişehir merkezde en yüksek hava sıcaklığı, sıfırın altında 2 derece olacak. Bu gecenin minimum hava sıcaklığı ise sıfırın altına 4 derece olarak bekliyoruz. Sıcaklıklar, önümüzdeki hafta ardına kadar mevsim normallerinin aşağı seyredecek. En yüksek hava sıcaklıkları 0 ile eksi 2 derecelerde olacak” biçiminde konuştu.

“Zirai don ve buzlanma riski”

Yarın geceden itibaren bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde zirai don ve buzlanma tehlikesi olduğuna uyarı çeken Tarınç, “Özellikle yüksek ve iç kesimlerde sıfırın aşağıda 10-15 derecelere dek gece sıcaklıklarının düşeceğini tahmin ediyoruz. Bu konuda ilgilileri ve vatandaşları da uyarıyoruz. Önümüzdeki 4-5 dün sıcaklıklar, sıfırın aşağı seyredecek” ifadelerini kullandı.

Meteoroloji 3. Alan Müdürlüğü’nde atama yapan Meteoroloji Uzmanı Belgin Tarınç, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu yağışlı sistem de hafta sonuna kadar bölge genelinde etkisini gösterecek. Rüzgar yarından itibaren etkisini azaltacak. Perşembe günü, akşam ve gece saatlerinde hafifi kar yağışı beklentimiz var. Cuma günü ise aralıklarla hafif kar yağışı beklentimiz devam edecek.”