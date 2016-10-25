Eskişehir, stat için gün sayıyor

ESKİŞEHİR (AA) – DENİZ AÇIK – Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mehmet Ergün Turan, TOKİ tarafından Eskişehir’de yapımı tamamlanan 35 bin kapasiteli stadın 30 Kasım’da Gençlik ve Spor Bakanlığına teslim edilip, hizmete gireceğini söyledi.

Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eskişehir’de inşaat çalışmaları biten stadın geçici kabul aşamasında olduğunu kaydetti.

Stat inşaatını devralan firmaya son eksikleri tamamlamak için 30 Kasım’a kadar süre verdiklerini vurgulayan Turan, şunları belirtti:

“Planladığımız süre içinde yüklenici firma son eksikleri tamamlayınca stadyumumuzu teslim edeceğiz. Stadyumu, 30 Kasım’a kadar geçici kabulün onaylanmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teslim etmiş olacağız. Teslim tarihinden sonra stadyumumuz hizmete girecek. UEFA standartlarına uygun inşa edilen stadyumumuz Eskişehir ilimizin futboluna yeni bir değer katacak. Uzun yıllar Eskişehir ve Türk futboluna hizmet edecek stadyumumuz, şimdiden hayır olsun. Eskişehir stadyumu Türkiye’nin en büyük, kıymetli ve modern statlarından bir tanesi olacak.”

– Stadın özellikleri

Mehmet Ergün Turan, Eskişehir stadın en önemli özelliğinin başında çelik çatı imalatının geldiğine değindi.

Stadın çatı kaplamasının tüm tribünlerinin üzerini kapattığını dile getiren Turan, şunları kaydetti:

“Çelik çatı toplamda 38 bin 690 metrekare alana sahip ve 28 ana kirişten oluşmaktadır. Stadyumda çelik çatı kaplaması olarak uçlarda polikarbonat diğer kısımlarda çift katlı kenet sistem uygulaması yapılmıştır. Ayrıca çatıda saha aydınlatmaları ve radyant ısıtıcı uygulamaları için kedi yolları var. Toplam 16 bloktan oluşan Eskişehir stadının içinde seyirci fuayeleri, localar, antrenman salonları, hakem odaları, basın çalışma alanları, toplantı salonları, restoranlar, takım mağazaları, güvenlik odaları, revirler, mescit, sporcu ve seyirci tuvaletleri gibi çok çeşitli alanlar bulunuyor. Burada bin 650 araçlık otopark alanı mevcut. Ayrıca stadyumun 4 köşesinde kapalı otopark girişleri bulunmaktadır.”