Eskişehir Teknoloji Günleri
ESKİŞEHİR (AA) – Ford Otosan tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Eskişehir Teknoloji Günleri'nde akıllı üretim teknolojileri, sanal gerçeklik ve nesnelerin interneti alanlarında üretilen ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Ford Otosan'ın İnönü Fabrikası'ndaki etkinlikte, ABB, Fanuc, Festo, Leuze Electronic, Entek, Sick, SMC, Staubli ve Eepos, Phoenix Contact'ın da aralarında bulunduğu 12 firma ürünlerini sergiledi.
Ford Otosan İnönü Fabrikası Müdürü Aysan Hoşver, robot, sensör, VR, AR sistemleri, kamera ve görüntü işleme teknolojileri üzerine yenilikçi ve teknolojik uygulamaların tanıtıldığı standları gezdi.
Hoşver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eskişehir'de yerli üretim yapan, Türkiye'nin en yüksek yerlilik oranına sahip ağır ticari markası olarak bu etkinliği ikinci kez düzenlemekten memnuniyet duyduklarını söyledi.
Etkinlik sayesinde teknoloji firmalarıyla iş birlikleri konusunda görüşme yapma imkanı bulduklarını belirten Hoşver, şöyle dedi:
"Güncel teknolojik ürünlere her zaman ihtiyacımız var. Burada görülen ürünlerle daha güzel ve teknolojik adımlar atacağız. Daha iyisini ve daha güzelini üretmek teknolojiyi takip etmeden mümkün değil. Ford Otosan, teknolojiye ciddi yatırım yapan bir şirket."
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