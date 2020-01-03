Eskişehir Ticaret Odası “Türkiye'nin Otomobili”nin 26'ncısına talip oldu
ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) üreteceği "Türkiye'nin Otomobili"nin 26'ncısına talip olduklarını bildirdi.
Güler yazılı açıklamasında, Türkiye'nin dünyayla rekabet edebilen, zamanı yakalayan yeni markalara ihtiyacı olduğunu belirterek, TOGG'un üretileceği yerli otomobili en kısa zamanda yollarda görmeyi arzu ettiğini ifade etti.
Türkiye'nin katma değeri yüksek olan ve tüm dünyada rağbet gören teknolojik ürünler imal etmesi gerektiğine dikkati çeken Güler, şunları kaydetti:
"Yerli otomobilin yalnızca ülkemizin değil dünyada da önemli bir marka haline gelmesini ümit ediyoruz. Yerli otomobilin ihracat potansiyeli de yüksek. Bu sayede ülkemizin ihracatına da katkı sağlanacak. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nu çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Eskişehir Ticaret Odası olarak milli ve yerli üretimi destekliyoruz. Üretilecek 26'ncı yerli otomobile talibiz."
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