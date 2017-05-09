Eskişehir Ticaret ve Sanayi Müzesi açıldı

ESKİŞEHİR (AA) – Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, “Eskişehir eğitim, kültür alanları bakımından çok şükür Anadolu’nun parlayan şehirlerinden birisi. Daha da iyi olacak.” dedi.

Avcı, Eskişehir Ticaret Odasınca (ETO) hayata geçirilen Eskişehir Ticaret ve Sanayi Müzesinin açılışında yaptığı konuşmada, Eskişehir’in güzel bir esere daha kavuştuğunu söyledi.

Müzelerin aynı zamanda eğitim alanları olarak değerlendirildiğini ifade eden Avcı, şu değerlendirmede bulundu:

“Bugün burada aynı zamanda bir eğitim alanını da açmış oluyoruz. Bütün müzelerimiz ve ören yerlerimiz eğitim yeri. Özellikle bu müze zannediyorum çocuklarımızın tarihe bakışını da gözden geçirmemizi gerektirecek bir işlev yüklenecektir. Çünkü biz bugüne kadar ‘tarih’ deyince olağanüstü kahramanlıkların anlatıldığı bir tarih anlayışı içinden geliyoruz. Evet, onlara da çok şey borçluyuz. Kahramanlarımıza da çok şey borçluyuz ama bir de daha geri planda kalan ama hayatın dokusunu özgüleyen, sessiz kahramanlar var, ticaret erbabı, sanayi erbabı gibi… Nitekim onların üzerine kurgulanmış olan tarih anlayışı da var. Güzel bir kazanım oldu Eskişehir için.”

– “Eskişehir eğitim, kültür alanları bakımından zengin”

Bakan Avcı, Eskişehir’in gittikçe kültürel alanlar bakımından zenginleştiğini vurguladı.

İş adamları Erol Tabanca ve Cem Siyahi’ye tarihi Odunpazarı bölgesinde müze inşa ettikleri için teşekkür eden Avcı, “Belki sadece binasını görmek için bile insanlar Eskişehir’e gelecek. Çünkü çok orijinal bir bina tasarımı var.” diye konuştu.

Avcı, Anadolu Üniversitesine ait Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezinde de bir müzenin bulunduğuna değinerek, şöyle dedi:

“Orada Türk Musikisi Çalgıları Müzesi açıldı. Özellikle müziği ve sanat tarihi müzesine ilgi duyanlar için çok güzel bir koleksiyon oluştu. Onun için de Anadolu Üniversitesine çok teşekkür ediyorum. Hem onun iki oda ötesinde bir matematik odası var. Matematik Müzesi diyebileceğimiz matematik tarihimizle ilgili çok güzel unsurlar yer alıyor. Eskişehir eğitim, kültür alanları bakımından çok şükür Anadolu’nun parlayan şehirlerinden birisi. Daha da iyi olacak.”

Konuşmanın ardından Bakan Avcı, beraberindeki Vali Azmi Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, ETO Başkanı Metin Güler ve diğer ilgililerle müzeyi gezdi.