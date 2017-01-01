Eskişehir Valisi Çelik, polislerin yeni yılını kutladı

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Valisi Azmi Çelik, nöbet tutan polisleri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.



Çelik, asayiş çalışmaları hakkında İl Emniyet Müdürü Engin Dinç’ten bilgi aldıktan sonra kentin giriş noktaları ile Odunpazarı Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polisleri ziyaret ederek, yeni yıllarının huzur, sağlık ve yeni umutlar getirmesini diledi.

Çelik, yaptığı konuşmada, hüzün ve sevinçleriyle bir yılın daha geride kaldığını söyledi.

Birlik ve beraberlik içinde vatana ve millete sahip çıkılacağını belirten Çelik, şunları dile getirdi:

“24 saat vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak için görev yapan güvenlik güçlerimiz, dün olduğu gibi bundan sonra da birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışacak, milletimizi umutsuzluğa ve yılgınlığa sevk edecek terör olaylarına aman vermeyecektir.

İnsanlarımızın huzurunu ve güvenliğini tehdit etmeye çalışan terör örgütleri bu emellerine ulaşamayacaktır.”