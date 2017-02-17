Eskişehir Valisi Çelik'e AA 2016 Yıllığı

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Valisi Azmi Çelik’e Anadolu Ajansınca (AA) hazırlanan AA 2016 Yıllığı hediye edildi.

AA Bursa Bölge Müdürü Zafer Akpınar, Vali Çelik’i makamında ziyaret ederek, AA tarafından hazırlanan yıllığı takdim etti.

Yıllığı inceleyen Vali Çelik, AA’yı hazırladığı yıllıktan dolayı kutladığını belirterek, yıl içinde meydana gelen birtakım olayların resmedildiği ve kalıcı hale getirildiği önemli bir çalışma olduğunu söyledi.

Söz konusu yıllığın bir anlamda kalıcı eser olduğunu aktaran Çelik, “Zira kalıcı hale getirilmediği halde bazı olaylar insanoğlunun tabiatı gereği çok çabuk hafızasından silinebiliyor. Gelecek nesillere aktarılması gerekiyor. Hele hele geçen yıl yaşadığımız 15 Temmuz hadisesinin yeniden tekrarlanmaması adına, son derece önemli olayların aktarılması açısından yerinde ve önemli bir hizmet olduğunu düşünüyorum.” dedi.