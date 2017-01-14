Eskişehir Valisi Çelik'ten KYK İl Müdürlüğüne ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, KYK İl Müdürlüğü’nü ziyaret eden Vali Çelik, İl Müdürü Eyüp Erkurt’tan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Müdürlüğe gelişi esnasında Erkurt ve şube müdürleri tarafından karşılanan Vali Çelik’e 2016-2017 eğitim ve öğretim döneminde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında brifing verildi.

Çelik, gençlerin daha rahat bir ortamda yaşamalarını devam ettirmelerini sağlamak ve daha iyi şartlarda eğitimlerini sürdürmelerini kolaylaştırmak adına, devletin yaptığı çalışmaların takdirle karşılandığını kaydetti.

Erkut ise, öğrencilerin eğitimden arta kalan zamanlarını çeşitli aktivitelerle değerlendirdiklerini ifade etti.

Erkurt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Çelik’e teşekkür etti.

Daha sonra yurtta kalan öğrencilerle sohbet eden Çelik, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.