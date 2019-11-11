Eskişehir'de “11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes” programı
ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir'de, "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında 290 bin fidan dikildi.
Eskişehir-Sarıcakaya kara yolundaki programa, Vali Özdemir Çakacak ve AK Parti Eskişehir milletvekilleri Harun Karacan, Nabi Avcı, Emine Nur Günay'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala, kurul üyeleri sanatçı Hülya Koçyiğit, Fecir Alptekin, Havva Hümeyra Şahin, Mehmed Özçay ile Prof. Dr. Ümit Meriç katıldı.
Program kapsamında, kent merkezi ve ilçelerde 160 noktada 3 saat içinde 290 bin fidan toprakla buluşturuldu. Etkinlikte çamın yanı sıra yapraklı, meyveli ağaç fidanları dikildi.
Sanatçı Hülya Koçyiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de çok önemli bir anı yaşadıklarını, ülkede herkesin elindeki fidanı toprakla buluşturduğunu söyledi.
Herkesin "geleceğe nefes olsun" diye yeşilin çoğalması için elinden geleni yaptığını anlatan Koçyiğit, şöyle konuştu:
"Bu etkinlik her yıl 11 Kasım'da ağaç dikme bayramı olarak nesiller boyunca devam edecek inşallah. Ülkemiz yeşillendikçe, havamız temizlendikçe gençlerimiz mutlu bir geleceğe hazırlanıyor demektir. Her şeyden önce bize sağlıklı bir nefes lazım. Dolayısıyla bugün çok önemsediğim bir gün. Eskişehir'de olmak da bir ayrıcalık. Gerçekten bu güzel şehrimizde ağaç dikmiş olmaktan çok mutluyum."
Öte yandan, Prof. Dr. Pala ve kurul üyeleri, Eskişehir'deki programları kapsamında Vali Çakacak'ı makamında ziyaret etti.
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“11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes” programı
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