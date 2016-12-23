Ana Sayfa   >   Genel   >   Eskişehirde 2 ilçede okullar tatil edildi

Eskişehirde 2 ilçede okullar tatil edildi

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü göre yapılan açıklamada, “Seyitgazi ve Han İlçelerinde, kar yağışı yoğun bir şekilde devam ettiğinden, 23 Aralık 2016 Cuma günü, eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir” ifadeleri kullanıldı. .

23 Aralık 2016 Cuma, 00:37

Benzer Konular

Portatif merdivenden böyle düştü
15 yıl sonra ilk kar sevinci…
Kılıçdaroğlundan Asteğmen Kubilay mesajı

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü göre yapılan açıklamada, “Seyitgazi ve Han İlçelerinde, kar yağışı yoğun bir şekilde devam ettiğinden, 23 Aralık 2016 Cuma günü, eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir” ifadeleri kullanıldı. 

edildi haber İlçede Okullar tatil

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet