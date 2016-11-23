Eskişehir'de “2016 İstihdam ve Kariyer Günleri” gerçekleşti

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de İŞKUR Eskişehir İl Müdürlüğü ve Eskişehir Sanayi Odası (ESO) öncülüğünde “2016 İstihdam ve Kariyer Günleri” etkinliği düzenlendi.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi binasında düzenlenen programda konuşan Vali Azmi Çelik, Eskişehir’in ihracat rakamlarında önemli bir noktada olduğunu ve en fazla ihracat yapan ilk 20 il içinde yer aldığını bildirdi.

Eskişehir’in üretim ve istihdam açısından da Türkiye’nin önde gelen şehirleri arasında olduğunun altını çizen Vali Çelik, havacılık, raylı sistemler, makine ve bor alanında istihdamın yüksek olduğunu kaydetti.

ESO Başkanı Savaş Özaydemir de sanayicilerin nitelikli eleman bulamadığını belirterek şunları kaydetti:

“Dil bilmek, ulaşımı sağlamak ya da kontakları kurmak gibi birçok sorunu aşabiliyoruz. Ancak sanayiciler ya da işverenler olarak aşamadığımız en büyük sıkıntımız ve ihtiyacımız, iyi eğitilmiş, işini seven eleman bulamamaktır. Bu sorunu çözmeden diğer sorunların çözüme ulaşması da mümkün değildir. Sanayi kuruluşlarının mühendisten daha fazla iyi eğitilmiş tekniker ve teknisyenlere ihtiyacı vardır. Çünkü teknolojiye ve bilgiye çok rahat ulaşabildiğimiz günümüzde bunu yapacak, devamlılığı sağlayacak bu elemanlardır. Şunu unutmamak lazım, yaşamanın şartı üniversite mezunu olmak değildir. Bugün ilimizdeki sanayicilerin birçoğu teknikerlikten gelmektedir. Önemli olan bir işin nasıl yapılacağını bilmektir.”

İŞKUR İl Müdürü Hasan Yoldaş ise ulusal ve yerel istihdam politikalarının oluşturulması, istihdamın korunması, geliştirilmesi ve işsizliğin önlenmesi gibi görevlerin kendilerine verildiğini anlattı.

Kurumun başlıca görevleri arasında üniversite ve meslek liselerinden mezun olmuş, iş hayatına girmek isteyen gençler ile nitelikli personel temin etmek isteyen işverenleri, iş piyasasında buluşturmanın yer aldığını vurgulayan Yoldaş, “Bu etkinlik, iş yerlerinin tanınırlık ve görünürlüklerine gerçek anlamda katkı sağlayabileceği gibi nitelikli personel ihtiyacının karşılanması amacıyla da çok sayıda iş arayanla görüşme imkanı sağlayacaktır.” dedi.