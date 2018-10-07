Eskişehir'de 3. Küçükbaş Çoban Festivali başladı
ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir merkez Tepebaşı ilçe Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Küçükbaş Çoban Festivali başladı.
Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı'nda düzenlenen festivalin açılışında konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, festivalin her yıl büyüyerek yoluna devam ettiğini belirtti.
Türkiye'nin birçok yerinden küçükbaş hayvan ticareti yapanların ve üretenlerin festival alanında buluştuğunu ifade eden Ataç, şunları söyledi:
"Türkiye'deki hayvancılığın bitme noktasında olduğunu gözlüyoruz. Bundan 4 yıl önce bir Büyükşehir Yasası çıktı. Bu yasayla köylerimiz mahalle oldu. Birçok belediyemiz kapandı. Mahalle statüsü kazanan köyde yasaya göre ziraat ve hayvancılık yapılmaması lazım. Bu bize göre doğru değil. Biz kesinlikle hayvancılık ve tarım yapmalarından yanayız. Kimseye 'Sen şunu yapıyorsun.' demedik. Çünkü bir köy ancak tarım ve hayvancılık yaparsa kalkınabilir. Belediyenin oraya gidip çöpünü alması, yolunu yapmasıyla köy kalkınmaz. Onun için Büyükşehir Yasası'nın muhakkak değiştirilmesi lazım. Yoksa bu sıkıntı büyüyecek."
Konuşmaların ardından festival kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Aileleriyle festival alanına gelen çocuklar, çoban köpeklerini sevdi, hayvanlarla hatıra fotoğraf çektirdi.
Gün boyu süren ve Ankara, İstanbul, Bursa, Bilecik, Kütahya, Çorum Sivas, Konya, Tekirdağ, Edirne, Manisa, Burdur, Çorum, Balıkesir, Bursa, Denizli, İzmir'den gelen katılımcıların açtıkları standlar büyük ilgi gördü.
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