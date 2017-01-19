Eskişehir'de “40 kadınla kırk yama” sergisi

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kurslarına (ESMEK) katılan kadın kursiyerlerin yaptığı eserler ”40 kadınla kırk yama sergisi” adıyla açıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kurslara katılan 40 kadının eserlerinden oluşan serginin Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayındaki açılışına Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Abdülkadir Adar da katıldı.

Etkinlikte konuşan Adar, ESMEK tarafından Eskişehir’de yıllardır güzel işlere imza atıldığını bu serginin de büyük emeklerle hazırlandığını belirtti.

Adar ayrıca, ”Kadınlarımız sokağa çıktığında üretime nasıl katkı sağladığını, zamanlarını en iyi şekilde nasıl değerlendirdiklerini ESMEK çalışmaları ile görüyoruz. Emek veren, üreten tüm kadınlarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Çalışmalarınızdan dolayı tebrik ediyor, başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Serginin 25 Ocak’a kadar açık kalacağı öğrenildi.