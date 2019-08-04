Eskişehir'de 5 bin yıllık iskeletler bulundu

ESKİŞEHİR (AA) – Seyitgazi ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi'nde bulunan Küllüoba Höyüğü'nde yapılan arkeolojik kazı çalışmaları sırasında, tarihi milattan önce 3 bin yıllarına dayandığı iddia edilen taş sanduka mezar bulundu.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden alınan izinler doğrultusunda Küllüoba Höyüğü'nde 23 yıldır yapılan kazı çalışmalarında çeşitli objeler, hayvan kemikleri, yerleşim yerleri gibi tarihi bulgulara rastlayan yetkililer, şimdi de milattan önce 3 binli yıllara dayandığını tespit ettikleri 2 insan iskeletini gün yüzüne çıkardı.

İlk çalışmalarda iskeletlerden birinin 13-14 yaşlarında bir kız çocuğuna diğerinin ise 35-40 yaşlarında bir erkeğe ait olduğunu belirleyen kazı ekibi, kız çocuğunun kafatasında yara izine rastladı.

Küllüoba Kazı Başkanı ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Türkteki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 kişinin aynı mezar içinde bulunduğunu, gömülü kişilerin aynı sebepten ölmüş olduğu için bir mezara gömüldüğü kanısında olduklarını söyledi.

Türkteki, özellikle 2019 yılında çalışmalarını mezarlık alanlarına yoğunlaştırdıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Burayı saptamak amacıyla ilk çalışmalara başladık ve önemli sonuçlara da ulaştık. Mezarlık alanını tespit ettik ve kazı çalışmalarına devam ediyoruz. Mezarlığın MÖ 3 bin yıllarına tarihlendiğini söyleyebiliriz. Taş sanduka mezarlar, kerpiç sanduka mezarlar, küp mezarlar bu alanda tespit edildi. Henüz mezarlık alanının nereye kadar uzandığını bilmiyoruz."

Çalışmaların sürdürüldüğüne değinen Türkteki, "Taş sanduka mezarın içinde ikili bir gömü söz konusu. Bununla ilgili analizler yapılacak, devam edeceğiz ama 2 kişinin aynı mezarda bulunuyor olması akrabalık ilişkisini bize dolaylı olarak söyleyebilir. Aynı zamanda yaralanmaya bağlı bir ölüm söz konusu. Dolayısıyla bununla ilgili analizlere devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.