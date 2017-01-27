Eskişehir'de ''Afetlere Karşı Engelleri Birlikte Aşalım” projesi

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) koordinatörlüğünde yürütülen, engellilerin afetlere karşı daha dirençli ve bilinçli bireyler haline gelmesini amaçlayan ”Afetlere Karşı Engelleri Birlikte Aşalım” programının tanıtımı yapıldı.

Vali Azmi Çelik, Anadolu Üniversitesindeki Salon 2009’da düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, engellilik konusunun yalnızca bu bireyleri ve ailelerini değil, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendirdiğini söyledi.

Engelliliğin desteklenmesi gereken bir durum olarak kabul edilmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, tüm zorluklara rağmen spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden çalışma hayatına, her alanda önemli başarılara imza atan engellilerin verdikleri mücadelenin takdire şayan olduğunu ifade etti.

Çelik, AB projesinin paydaşları arasında, Anadolu Üniversitesi, Türk Kızılayı Eskişehir Şubesi, Polonya’dan bir üniversite, Çek Cumhuriyetinden bir sivil toplum kuruluşu ve Bulgaristan’dan bir kalkınma ajansının bulunduğunu belirterek, projenin, engelli bireylerin aldıkları eğitimle afet anını en az zararla ve kimseye ihtiyaç duymadan atlatabilmesini sağlayacak temel becerilerin kazandırılmasını amaçladığını aktardı.

Afet anında engelsiz bireylerin bile ne kadar zorda kaldığı düşünüldüğünde, projenin çok önemli bir fonksiyon icra edeceğinin ortaya çıkacağını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

“Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, onların afet ve acil durum risklerine karşı bilgi ve farkındalık düzeyinin artmasını sağlamak, karşılaşabilecekleri afet ve acil durumlar karşısında kendi güçlerinin farkına varmalarını ve sorun çözme kapasitelerini artırmak şüphesiz ki çok önemli olacaktır. Bunları gerçekleştirebilirsek engelli kardeşlerimizin toplumla daha fazla bütünleşmesini sağlayacak, onların geleceğe umutla bakan bireyler olarak toplumsal sorumluluk almalarına da öncülük etmiş olacağız.”

AFAD İl Müdürü Recep Bayar ise afetlere karşı bilinçli toplum oluşturmak amacıyla kentteki 50 bin öğrenci ve 12 bin yetişkine eğitim verdiklerini belirtti.

Konuşmaların ardından AFAD İl Müdürlüğü çalışanları projeye ilişkin sunum yaptı.