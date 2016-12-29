Eskişehir'de “Ağaç kesme fidan dik” kampanyası

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen “Ağaç kesme fidan dik” kampanyası kapsamında ücretsiz 5 bin çam fidanı dağıtılacak.

Arifiye Mahallesi Hamamyolu Caddesi Yediler Parkı’nda düzenlenen etkinlikte gazetecilere açıklamada bulunan Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Ateş, yetişmiş fidanların ormanlardan kaçak yollarla kesilip tahrip edilmemesi amacıyla ücretsiz fidan dağıttıklarını söyledi.

Dağıtımı yapılan fidanların yılbaşı kutlamalarından sonra toprakla buluşturulmasının önemine dikkati çeken Ateş, şunları kaydetti:

“Kampanya kapsamındaki dağıtımların ilkini iki gün önce müdürlüğümüzün önünde gerçekleştirdik. 31 Aralık Cumartesi günü de bir alışveriş merkezinde 5 bin fidan dağıtarak halkımızın ihtiyacını karşılamış olacağız. Hem de bu fidanların yılbaşı kutlamasından sonra baharla birlikte kar kalktıktan sonra vatandaşlarımızın kendi bahçelerine, uygun gördükleri mezarlıklara ve benzeri yerlere dikmelerini istiyoruz. Böylece ülkemizin yeşillenmesine katkı sunmak istiyoruz.”

Ateş, kampanya kapsamında Eskişehir ve Afyonkarahisar’da yaklaşık 30 bin fidan dağıtılacağını bildirdi.