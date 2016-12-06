Eskişehir'de ağaçlandırma çalışmaları

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, Çifteler-Emirdağ karayolunda çift taraflı ağaçlandırma çalışması başlattı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, kısa süre önce bölünmüş yol çalışmaları tamamlanan Eskişehir’in Çifteler ilçesi ile Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesi arasındaki 27 kilometrelik yol kenarları, çift taraflı olarak yapılmaya başlanan dikimlerle sedir ve karaçam fidanlarıyla ağaçlandırılacak.

Karayolunun her iki tarafına en az 3 sıra olmak üzere başlayan çalışmalar kapsamında 200 bin fidan toprakla buluşturulacak.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünün, son 10 yılda Eskişehir ve Afyonkarahisar illerinde toplam 903 kilometre yol ağaçlandırması yaparak, 2 milyon 340 bin 800 fidan diktiği bildirildi.