Eskişehir'de araç sulama kanalına devrildi: 2 ölü

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’in Çifteler ilçesinde hafif ticari aracın sulama kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Beytullah Köstebekçi (65) idaresindeki 26 TL 780 plakalı hafif ticari araç, Eminekin köyü yakınlarında sulama kanalına devrildi.

Kazada, sürücü ile eşi Şaziye Köstebekçi (59), olay yerinde yaşamını yitirdi.

Köstebekçi çiftinin cesedi, kent merkezinden gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Dorlion Arama ve Kurtarma ile ilçe itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarıldı.

Beytullah ve Şaziye Köstebekçi’in cesetleri, otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.