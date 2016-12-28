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Eskişehir'de asayiş uygulaması

– Kent giriş ve çıkışlarının yanı sıra umuma açık iş yerleri ve eğlence merkezlerinde güvenlik uygulaması gerçekleştirildi

28 Aralık 2016 Çarşamba, 22:00

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ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte çok sayıda polisin görev aldığı asayiş uygulaması yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş, Trafik, Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli ekipler, kalabalık bölgelerden İsmet İnönü, Basın Şehitleri, Sivrihisar Caddeleri ile Porsuk Bulvarı’ndaki eğlence merkezlerinde kimlik kontrolü yaptı.

Denetimlerde, Büyükşehir, Tepebaşı, Odunpazarı Belediye Zabıta ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri hazır bulundu.

Kentin giriş ve çıkışlarında arama noktaları oluşturan polisler, araçlarda arama yaparak sürücülerin kimliklerini inceledi.

Kontrollerin gece boyunca süreceği öğrenildi.

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