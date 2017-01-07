Eskişehir'de asayiş uygulaması

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Emniyet Müdürlüğü kentte çok sayıda polisin görev aldığı asayiş uygulaması yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli ekipler, İsmet İnönü, Basın Şehitleri, Sivrihisar Caddeleri ile Porsuk Bulvarı’ndaki eğlence merkezlerinde kimlik kontrolü yaptı.

Kentin giriş ve çıkışlarında da arama noktaları oluşturan polisler, araçlarda arama yaparak sürücülerin kimliklerini kontrol etti.

Denetimlerde, 976 kişinin güvenlik sorgulaması yapılırken, 2 ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 40 mermi ele geçirildi.

Öte yandan, SGK bildiriminde bulunmamak suçundan 36 kişi, kimlik bildirim bulunmamaktan 36 kişi, canlı müzik ruhsatı olmadan canlı müzik yapmaktan 2 iş yeri, mesul müdür bulundurmamak 2 iş yeri, 1 ruhsatsız iş yeri hakkında yasal işlem yapıldı.