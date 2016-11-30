Eskişehir'de “ayın polisi” uygulaması

– Sivrihisar ilçesinde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sırasında 3 gün polis merkezinden ayrılmadan görev yapanların da aralarında olduğu 6 polis memuru ödüllendirildi

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri için 3 gün polis merkezinden ayrılmadan görev yapanların da aralarında bulunduğu 6 polis memuru, “ayın polisi” uygulaması çerçevesinde ödüle layık görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü kadrosundaki personelin moral ve motivasyonunu artırmak ve başarılı olanları ödüllendirmek amacıyla hayata geçirilen, üstün performans gösterenlerin “ayın polisi” seçilmesi uygulaması sürüyor.

Sivrihisar ilçesinde gözaltına alınan kamu görevlilerinin işlemleri sırada 3 gün boyunca merkezden ayrılmayan polis memurları Halil Ünsal, Sabri Yücel ve Ömer Altındal, sözde “ilçe imamı” olan şüpheli ile örgüte finans ve para akışını yöneten 5 şüphelinin yakalanması ve tutuklanmasında zaman mefhumu gözetmeden üstün gayret ve başarı göstermeleri sebebiyle “ayın polisi” seçildi.

Bunun yanında, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları Mehmet Vural ve Ali İşçan, kent merkezindeki bir kavga olayına karışan ve 5 ayrı suçtan aranan şüphelinin yakalanmasında gösterdikleri başarıdan; polis memuru Gökhan Yaşar ise silahlı bir kişinin yakalanmasında gösterdiği gayretten ve görev bölgesinde meydana gelen olaylara karşı duyarlılığından dolayı “ayın polisi” olarak belirlendi.

Ayın polisi seçilen polis memurları, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Huzur Sevenler Derneği Başkanı Necip Fazıl Şahin ve yönetim kurulu üyeleri Ender Banaz, Alparslan Elmas, Arif Arslan ile diğer davetlilerin katılımlarıyla polisevinde düzenlenen törenle teşekkür belgesi ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.