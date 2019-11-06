Eskişehir'de banka kartlarını kopyalayan 3 dolandırıcılık şüphelisi yakalandı
ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir'de banka kartlarını kopyalayarak dolandırıcılık yapan 3 şüpheli, 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir bankanın ATM'sine kart kopyalama aparatı ve kamera düzeneği yerleştirildiğini belirledi.
Bu kapsamda başlatılan çalışma sonucunda, banka kartlarını kopyalama yöntemiyle çok sayıda dolandırıcılık olayına karıştıkları belirlenen S.K. (34), E.C. (30) ve A.C. (29), Sakarya, Bolu ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Eskişehir'e getirilen 3 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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