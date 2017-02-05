Eskişehir'de bıçaklı kavga: 1 yaralı
– “Küfür etme” meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı
ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Batıkent Mahallesi Gerekli Sokak’ta Coşkun A. ile Aykut Ç. arasında, “küfür etme” meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Aykut Ç. üzerinde taşıdığı bıçakla Coşkun A’yı yaralayıp, olay yerinden kaçtı.
Ağır yaralanan Coşkun A, vatandaşların haber verdiği 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olay yerinden kaçan şüpheli Aykut Ç, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.