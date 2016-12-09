Eskişehir'de bir kadın bıçakla yaralandı

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de bir erkek tarafından bıçakla yaralanan kadın tedavi altına alındı.

Sütlüce Mahallesi Gökdere Sokak’taki bir evde Serpil K. (39) ile S.A. (47) arasında henüz bilinmeyen nedenden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu S.A, evdeki bir bıçakla Serpil K’yi yaraladı.

Yaralı kadın, komşularının haber verdiği 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Hastanedeki ilk müdahalenin ardından tedavi altına alınan Serpil K’nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olay yerinden kaçan zanlı S.A. ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.