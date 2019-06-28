Eskişehir'de “Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş” oyunu sahnelendi
ESKİŞEHİR (AA) – Anadolu Üniversitesi (AÜ), "Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş" isimli tiyatro oyununu Ulusal Afet ve Dirençlilik Kongresi IDRC 2019 etkinlikleri kapsamında sanatseverlerle buluşturdu.
AÜ Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen kongrenin açılış kokteylinin ardından sahnelenen oyun, izleyicilerden tam not aldı.
Mansur Erk'in yazıp Orhan Karataş'ın yönettiği tek kişilik ve tek perdelik oyunda, Vecihi Hürkuş karakterini oyuncu Murat Demirbaş canlandırdı.
Oyun sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Demirbaş, "Vecihi Hürkuş önemli fedakarlıklar göstermiş, son derece zeki, kararlı, inatçı, azimli büyük bir milli kahramandır. Başardıkları hepimize ilham vermektedir. Biz bunu başta gençler olmak üzere Türkiye’nin her yerinde ulaşabildiğimiz herkese anlatıyoruz. Herkesin, tarihimizin büyük kahramanlarının hikayelerini öğrenmesini istiyoruz. Bu basit bir havacılık hikayesi değildir. Bir milletin zincirlerinden kurtuluşunun, ödediği bedeller sonucu yeniden ayağa kalkışının hikayesidir." ifadelerini kullandı.
İlk Türk uçağı Vecihi K-6'yı üreten Türkiye'nin ilk pilotlarından Vecihi Hürkuş'un sahneye yansıtılan hikayesini AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı da izledi.
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Eskişehir'de “Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş” oyunu sahnelendi
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