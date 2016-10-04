Eskişehir'de cinayet

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de bir kadın, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Şarhöyük Mahallesi Kuyulu Sokak’taki bir evde yaşayan S. Dedeler (33) ile eşi Elvan Dedeler (30) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından S. Dedeler, mutfaktan aldığı bıçakla eşini çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı.

Ağır yaralanan Elvan Dedeler, komşuları tarafından evinin yakınlarındaki özel hastaneye götürüldü. Yapılan ilk incelemelerde 49 yerinden bıçaklandığı belirlenen Dedeler, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Dedeler’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Bu arada, olaydan sonra kaçtığı öne sürülen S. Dedeler, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak emniyete götürüldü.