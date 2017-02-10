Eskişehir'de engelli araçları için şarj istasyonu

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi engellilerin akülü araçlarını şarj edebilmeleri için kentin farklı noktalarında şarj istasyonları oluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 24 saat hizmet verecek şekilde tasarlanan istasyonlar sıfırın altında 10 ile 55 dereceye kadar hava koşullarında hizmet verebilecek.

Aynı anda 3 aracı şarj edebilme, akü dolduğunda otomatik olarak şarjı kesme özelliği bulunan istasyona gelen engelliler, şarj esnasında istedikleri bir hizmet tanıtım videosunu ve şarj miktarını istasyon üzerinde bulunan ekrandan izleyebilecek.

İlk etapta Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Taşbaşı Kültür Merkezi, Eskişehir Devlet Hastanesi ve Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde hizmete giren şarj istasyonları ilerleyen günlerde Kentpark ve Sazova’da da oluşturulacak.