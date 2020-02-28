Eskişehir'de eşini bıçakla yaralayan sanığın davasına devam edildi
ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir'de, boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.
Eskişehir 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Harun Sazlar İstanbul Metris Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki Öznur Sazlar ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmayı, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü de izledi.
Sanık Sazlar, savunmasında, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Olay bir anda gelişti. Olay günü eşim beni çocuğumdan uzak tutar davranışlar sergiledi, sürekli beni mutfakta tutmaya çalışıyordu. Kapıya çıktığı esnada eşime çocuğun düzgün yatmadığını da söyledim. Eşim bana tuzak kurdu. Çocuğa ilaç içirip beni polise şikayet edecekti. O esnada mutfağın yanındayım, kendimden geçmişim, elimdeki bıçak toplu iğne gibi bir şeydi. Eşime acı verecek davranışta bulunmak istemedim, öldürme kastım yoktu." diye konuştu.
Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, gelen Adli Tıp Kurumu raporunda sanık Harun Sazlar’ın eşini hayati tehlikesi olacak şekilde yaralandığının tespit edilmesi üzerine görevsizlik kararı vererek dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk etti.
Mahkeme çıkışında konuşan Öznur Sazlar karardan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Sonunda istediğimiz sonuca ulaştık. Umarım bundan sonra adalet herkese tecelli eder. Tabii ki Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak olmasından dolayı rahatladık. Çünkü ben tahliye olmasından endişe ediyordum." dedi.
Müştekinin avukatı Hacer Gök de davanın bundan sonra "öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla görüleceğini belirterek, "Asliye ceza mahkemelerinde tutukluluk hali en fazla 1 yıl olabiliyor. Ağır ceza mahkemelerinde bu 2 yıla kadar sürdürülebiliyor. Öznur Sazlar boşanma aşamasında olduğu eşinin tahliye edilmesinden çok korkuyordu." ifadesini kullandı.
İstanbul'dan geçen yıl 31 Temmuz'da Eskişehir'e gelen Harun Sazlar, boşanma aşamasında olduğu eşi Öznur Sazlar'ı 15 yerinden bıçakla yaralamıştı.
Gözaltına alınıp tutuklanan Harun Sazlar, hakkında açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edilmiş, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden tutuklanmıştı.
-
Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu
-
“Karabağ'da Talan var, Hocalı'da Soykırım” sergisinin bulunduğu vagon Kayseri'de
-
Yağ atıkları projesi Uğur Okulları öğrencilerine başarı getirdi
-
Eskişehir'de eşini bıçakla yaralayan sanığın davasına devam edildi
-
Konyaspor, iç sahadaki galibiyet hasretine son verme peşinde
-
GRAFİKLİ- Uyuşturucuyla mücadelede 2 ayda 4 bine yakın tutuklama
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.